Certosa, la Promozione è a un passo

“Quella di domenica scorsa si presentava, sulla carta, come una gara semplice – racconta Daniele Palombi – Il Marcellina però è venuto a fare la sua partita. Per loro sfortuna ci hanno trovato in un momento di forma smagliante. Abbiamo approcciato al match in maniera straordinaria mettendo in discesa la strada verso la vittoria nei primi 10' di gioco. Vanno fatti comunque i complimenti ai nostri avversari perché dal punto di vista fisico ci hanno messo in difficoltà”. Infine l'uomo con la fascia al braccia ha chiosato sulla principale antagonista: “Torre Angela? E' una squadra che non molla. Fanno del carattere la propria forza, non è un caso ritrovarseli in seconda posizione. Chi sbaglierà di meno si porterà a casa il campionato...”.

Ultimo aggiornamento: 20:03

