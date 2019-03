Certosa, De Luca: «Il nostro è stato un passo falso»

Il Certosa, capolista del girone E del campionato di Prima Categoria, nell'ultimo turno di campionato ha perso per 3-2 in casa contro lo Sporting Guidonia. A margine della sorprendente sconfitta di domenica scorsa, ha preso parola Davide De Luca: «È stato un passo falso che dovevamo evitare quello avvenuto con lo Sporting Guidonia. C'era troppa frenesia in campo e scarsa fiducia nelle giocate che di solito ci vengono a memoria. Non voglio cercare alibi, però l'assenza di un giocatore come Palombi, soprattutto in questi momenti, si fa sentire. C'è da dire, poi, che ogni squadra che ci affronta viene a giocarsi la partita della vita. Ma è normale, battere la prima della classe a fine stagione vuol dire motivo di orgoglio».

Ultimo aggiornamento: 16:51

