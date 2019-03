Certosa, De Luca: «Il campionato è ancora lungo»

Il Certosa è ritornato in vetta alla classifica. La banda di Massimiliano Russo si è ripresa il comando del girone E. Contro il Castelverde la squadra ha vinto col punteggio finale di 2-1. Un trionfo ed un piazzamento che non devono certo far abbassare la guardia alla capolista, come testimoniano le parole di Valerio De Luca, centrocampista classe '92 di via di Centocelle «Era una sfida da 'Dammi i tre punti e non chiedermi niente' - ironizza richiamando un motivetto De Luca – non dovevamo pensare alla partita tra Torre Angela e Zena, ma soltanto a noi stessi. Fortunatamente ha vinto la squadra contro cui abbiamo già vinto gli scontri diretti e noi abbiamo sfruttato al meglio l'occasione, prendendoci il successo e tornando al comando. Il campionato è comunque ancora lungo. Noi non pensavamo fosse finito anche quando avevamo otto punti di vantaggio sulla seconda. E' subentrato un po' di calo fisico, qualche infortunio di troppo».

