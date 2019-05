© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una dura battaglia in un girone (quello contrassegnato dalla lettera E) che ha visto diverse concorrenti, ma alla fine il Certosa ha anticipato il Torre Angela Acds (che curiosamente all’ultima gara giocava in trasferta al Catena, cioè nel campo adiacente a quello della società di via di Centocelle) e ha compiuto il salto in Promozione, dove il club capitolino è stato una sola volta nella sua storia.«Sapevamo di aver allestito un buon organico – dice il presidente Daniele Bordacconi, ex giocatore professionista cresciuto nel settore giovanile della Roma – Ma cammin facendo ci siamo resi conto che la squadra poteva davvero arrivare fino in fondo e così è stato. D’altronde siamo stati quasi sempre primi in classifica e questo dato testimonia la correttezza del verdetto finale». Bordacconi da due anni e mezzo è divenuto presidente del Certosa.«Ma sulla prima squadra è stato fondamentale il lavoro del mio socio Cristian Ranalli, oltre che di mister Massimiliano Russo che ha gestito benissimo la rosa a sua disposizione e che ovviamente è stato confermato alla guida della prima squadra anche nella prossima stagione. Obiettivi? Il Certosa non vuole essere di passaggio in Promozione, cercheremo di ben figurare senza fare proclami né porci limiti». Un vantaggio (non da poco) il club capitolino già ce l’ha. «Non dovremo andare “in giro” a cercare i giovani obbligatori per la categoria perché qui ne abbiamo diversi molto validi. La Promozione servirà anche a valorizzare ulteriormente i migliori elementi del nostro settore giovanile».