Certosa, Belli: «La classifica non la guardiamo»

Un pareggio a reti bianche tra il Certosa e il Torre Angela. Si tratta del quinto pareggio della prima della classe e del settimo da parte degli ospiti. A margine del risultato ottenuto nell'ultima partita di campionato, ha parlato il direttore sportivo Marco Belli: «Bisogna per forza vedere il bicchiere mezzo pieno a questo punto della stagione. Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata. Per noi uscire con il distacco inalterato è comunque un ottimo fattore. E' stato sorprendente, a fine partita, apprendere il fatto che lo Zena Montecelio avesse perso». Ed è così che il bicchiere si è riempito fino all'orlo. Con il pareggio ottenuto contro il Torre Angela infatti, la formazione neroverde ha addirittura guadagnato un punto sulla diretta inseguitrice. «Non ce l'aspettavamo. Nella gara in casa del Castelverde, lo Zena partiva comunque favorito – spiega il ds – Il girone è molto equilibrato, e quello di ritorno è completamente diverso rispetto all'andata. Tutte le compagini giocano come ogni partita rappresentasse l'ultima spiaggia. Secondo me usciranno ancora molte altre sorprese». Infine si è passati a parlare della prossima gara di campionato. Il Certosa è pronto ad ospitare la Borghesiana, ultima compagine del girone: «La classifica non la guardiamo. In queste partite gli stimoli devono essere gli stessi di quando si affronta una big. Non facciamo tabelle, non ci esponiamo in pronostici. I conti si fanno soltanto alla fine. Scendiamo in campo con il massimo rispetto per qualsiasi avversario. In questo sport non esistono partite scontate».

Ultimo aggiornamento: 18:33

