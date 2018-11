Certosa, Belli: «L'obiettivo è stare al vertice»

In campo si tornerà direttamente il 24 e il 25 novembre: i campionati giovanili e dilettantistici del Lazio in questo weekend saranno fermi in seguito alla decisione dell'AIA e confermata poi dal Comitato Regionale Lazio di non designare nessun direttore di gara dopo l'ennesima aggressione avvenuta domenica scorsa ai danni di un arbitro. Intanto in casa Certosa il direttore generale Marco Belli fa il punto della situazione della squadra neroverde: «Partendo dal fatto che condivido pienamente la decisione di fermare i campionati, posso dire che questa settimana è stata un po’ atipica quando si lavora per preparare una partita c’è sempre più ansia e aspetti da curare nel migliore dei modi, stavolta invece ci siamo concentrati su quello che c’è da mettere a punto e le situazioni da migliorare in vista della ripresa. Con la prima squadra stiamo facendo un campionato di vertice, ovvero l’obiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione sappiamo che sarà dura fino alla fine, perché quando esci subito allo scoperto ogni avversario punta sempre a fare bella figura contro le squadre dei piani alti».

Ultimo aggiornamento: 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA