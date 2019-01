Cercasi squadra per Francesco Prati

Curioso il caso di Francesco Prati che, nonostante vanti diverse vittorie importanti sia a livello di squadra che a livello personale, non riesce a trovare una sistemazione per questa stagione che ormai è entrata nel vivo. Prati è il classico regista che sa far girare la palla e anche la squadra quando è in giornata, ha di mostrato le sue doti già nelle formazioni dilettantistiche laziali e a livello juniores. Tante esperienze per lui, tra cui la vittoria del campionato con il Città di Anagni, segnate anche dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro, che l’ha costretto ad una lunga rincorsa per tornare sui suoi standard. Il classe ’90 ha dovuto chiudere la sua avventura alla Lupa Roma per motivi personali e dopo una piccola pausa è pronto a rimettersi in gioco. Non importa la categoria, il suo interesse è soltanto quello di rimettersi in gioco.

Ultimo aggiornamento: 17:00

