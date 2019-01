Cerca di rialzarsi il La Rustica dopo le ultime uscite a vuoto

Rallenta la marcia del La Rustica a cavallo della sosta. Dopo il k.o. interno di misura maturato nello scontro diretto contro il Fiumicino, la formazione guidata da mister Paolini ha infatti pareggiato per 1-1 nella prima gara ufficiale di questo nuovo anno. La pescatori Ostia, squadra che lotta per evitare i play out, ha imposto il pari ai capitolini che erano inizialmente passati in vantaggio con la terza rete stagionale di Gubinelli. La Rustica che rimane comunque nelle zone al vertice del girone C di Promozione che ha visto un leggero allungo in vetta proprio del Fiumicino. Prossima gara, quella di domenica, comunque delicata in trasferta per il La Rustica che dovrà vedersela con il Palocco, anch’esso in lotta per la salvezza.

