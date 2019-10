Celtic-Lazio 0-1 La Diretta Gran gol di Lazzari

Celtic e Lazio si affrontano questa sera nella 3º giornata della fase a gironi di Europa League, Gruppo E. I ragazzi di Simone Inzaghi si sono rifatti dell'iniziale sconfitta in Romania col Cluj, e nello scorso turno hanno superato il Rennes all'Olimpico per 2-1; cammino fin qui leggermente migliore per gli scozzesi, al momento primatisti nel girone, che hanno dapprima pareggiato in Bretagna per poi sconfiggere i romeni del Cluj per 2-1 nell'affascinante cornice del Celtic Park.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard. All: Lennon

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Caicedo. All: Inzaghi

Ultimo aggiornamento: 21:41

