Ceccarelli: «Fiumicino, attento al Fonte Meravigliosa»

Il Fiumicino si prepara alla sfida contro il Fonte Meravigliosa, a suonare la carica è il tecnico Marco Ceccarelli attraverso i canali ufficiali del club: «Contro la LUISS ho visto dei segnali più che positivi - spiega l'allenatore - mi è piaciuto lo spirito combattivo dei nostri ragazzi, contro un avversario altamente competitivo e che secondo me è il più forte di tutto il raggruppamento. La LUISS è una squadra quadrata che sicuramente lotterà fino alla fine per ottenere il salto di categoria. Se abbiamo giocato quella partita contro di loro significa che anche noi abbiamo dei buoni valori, e che si vedranno solamente alla fine del campionato.Nel prossimo incontro affronteremo il Fonte Meravigliosa in trasferta. La classifica non deve farci pensare che sarà una partita facile, perché non sarà affatto così. Di solito quando arriva una capolista ogni squadra dà il 150% in campo e mi aspetto che anche loro proveranno a metterci i bastoni tra le ruote giocando una gran partita. Purtroppo per noi non sarà della sfida Matteo Carbone, mentre rientrerà tra i convocati Mirko Forcina, dopo un mese di squalifica. Per noi si tratta di un recupero davvero importante. Mirko è il miglior attaccante che c'è in questo campionato. Sa fare gol e ci aiuterà a raggiungere i traguardi più alti».

Ultimo aggiornamento: 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA