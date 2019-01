© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica mattina alle ore 11 al Dante Popolla di Ceccano si giocherà il big match tra il Ceccano ed il Tecchiena valido per la tredicesima giornata di andata del campionato di Prima Categoria, girone I. Il Ceccano guida attualmente la classifica con 29 punti frutto di 9 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta con 30 reti realizzate e sette subite mentre il Tecchiena è a 23 punti in terza posizione dietro anche al Pontecorvo con sei vittorie, cinque pareggi ed una sola sconfitta. Ventuno reti realizzate e solo 7 subite per i biancocelesti della squadra del popolosoquartiere di Alatri.Ma piu' che la sfida tra Ceccano e Tecchiena, domenica al Popolla ci sarà la supersfida tra i bomber Alessio Carlini del Ceccano, 37 anni oltre 350 reti in carriera e Mattia Perrotti del Tecchiena, 30 anni, oltre 140 reti in carriera. I due hanno giocato per sei stagioni insieme realizzando in coppia oltre 100 reti. Sono stati ribattezzati i gemelli del goal proprio per la loro capacità di riuscire a fare goal insieme. Ora si sfideranno dopo aver fatto le fortune insieme di Morolo, Boville, Cassino, Ferentino ed Anagni. Ma non sarà la prima sfida assoluta tra i due.«A dire il vero sarà la terza sfida assoluta tra me ed Alessio anche se possiamo considerarla la prima vera in quanto anche se me auguro di cuore, difficilmente giocheremo ancora insieme- ha spiegato Mattia Perrotti- con Carlini mi lega una grande amicizia anche fuori dal campo. Lo considero l'attaccante piu' forte in assolutop tra i dilettanti, quello con il quale mi sono trovato meglio. In una stagione a Morolo siamo riusciti a realizzare 53 reti, 33 lui e 20 io, una stagione fantastica. Poi l'anno successivo ci siamo divisi, io a Boville e lui a Colleferro. Ci sfidammo e siamo in perfetta parità, una vittoria per parte. Tra l'altro vittorie caratterizzate da nostri goal. Stavolta vinceremo noi del Tecchiena per 2-1 con un mio goal».«E' vero questa sarà la nostra terza sfida, forse la piu' importante, siamo in perfetta parità. Pronostico una vittoria del Ceccano per 2-1 e spero di fare goal. Cosa invidio a Mattia? Sicuramente lui è piu' bravo di me negli spazi piu' opportunista, io porto di piu' la palla ecco perchè ci compensiamo al meglio. Giocare di nuovo insieme? Credo sia difficilissimo, ormai abbiamo fatto il nostro tempo. Punto a riportare il Ceccano in Promozione, finora ho realizzato 13 reti».Vi scambierete le maglie a fine partita?«Sicuramente si- ha aggiunto Mattia Perrotti- anche se spero si sbagli e mi faccia un assist per segnare. Cosa invidio ad Alessio? Ha un sinistro che neanche in serie B si vede. Sono a Tecchiena da poco ed ho realizzato due reti in tre gare».«Mi auguro che le magliette di domenica non siano le uniche che abbiamo- scherza Alessio Carlini- sarà veramente difficile vedere Mattia con una maglia diversa dalla mia dopo tanti anni, ma certamente se sarà possibile scambierò volentieri il mio completo con il suo. Mi dipiace per lui ma domenica vincerà il Ceccano. Per il resto gli auguro le migliori fortune sia calcistiche che personali».