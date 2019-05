Ceccano, Padovani: «Una meravigliosa cavalcata»

Uno dei protagonisti indiscussi del Ceccano, è stato Alessandro Padovani che ha contribuito in maniera incisiva, con la determinante collabotrazione di Fabiano Bragaglia, alla vittoria della propria squadra centrando il ritorno in Promozione. Doveroso pertanto con lui ripercorrere i momenti salienti della stagione appena conclusa domenica scorsa con la trasferta a Collepardo. «L'andamento del campionato tutto sommato è andato bene – esordisce Alessandro Padovani – Sono state mantenute le aspettative di vincere il girone. Ma non è stato facile. Ci sono state difficoltà, tra cui quella di integrare un gruppo già esistente, con giocatori quasi tutti di Ceccano, fatta eccezione per Fratini e Mancini. Inizialmente si pensava solo a giocare a basta. E invece non è stato così perché il campionato è lungo e tutti si sono resi utili alla causa. Una volta acquisiti questi concetti, specie nel ritorno, si è visto il gruppo capace di andare fino in fondo e tagliare il traguardo vittorioso, rendendo merito anche allo Sporting Pontecorvo che ha saputo tenerci testa fino alla fine».

