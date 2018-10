Ceccano, Fratini: «I nostri tifosi meritano il meglio»

Il Ceccano vive un periodo di grande forma nel campionato di Prima Categoria: anche il Torrice nella terza giornata del torneo si è dovuto arrendere al predominio territoriale dei rossoblù che sono a punteggio pieno (insieme con il Tecchiena) con undici reti siglate e solo due subite. Chi ha rotto il diguno è Andrea Fratini, estroso trequartista giunto alla sua quarta marcatura in campionato. Ecco le sue dichiarazioni: «I nostri tifosi meritano le gioie che mi auguro possiamo regalare loro nel corso di questa stagione. Alla vigilia quella contro il Torrice, formazione in grado di andare a vincere a Pontecorvo nel match di esordio, era una gara che poteva racchiudere più di un'insidia. Siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi giocare in scioltezza».

Ultimo aggiornamento: 17:25

