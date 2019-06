© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Ceccano neopromosso nel campionato regionale di Promozione dopo l'ingaggio di Mirko Carlini in panchina acquista anche il figlio Andrea, 22 anni, attaccante ex Vis Sezze squadra con la quale ha vinto l'ultimo torneo di Promozione realizzando ben undici reti. Ora per la prima volta in carriera Andrea giocherà nella squadra della sua città e verrà allenato dal papà.«Sono cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Pescara e Frosinone per poi giocare in serie D conChieti, Civitanova, Astrea, Isola Liri, Campionato vinto di Eccellenza Cassino. In seguito Tor Sapienza ed infine campionato vinto a Sezze. La mia migliore stagione è stata l'ultima a livello realizzativo- ha spiegato Andrea Carlini-è stata proprio l'ultima a Sezze con 11 goal. Quest'anno sono pronto per questa nuova avventura nella mia Città dove giocherò per la prima volta».«Sarà la prima volta che sarò allenato da mio padre che stimo moltissimo. Spero andremo d'accordo. Faremo di tutto per riportare questa città dove merita ovvero in palcoscenici piu alti rispetto alla Promozione- ha aggiunto l'attaccante esterno rossoblù- Sarebbe stupendo vincere nell anno del centenario. Con papà parliamo spesso di calcio e commentiamo le partite che trasmettono in tv. Mi ha sempre dato tanti consigli. Ho seguito qualche partita del Ceccano quest'anno. Quello che mi auguro nella prossima stagione è che ci sia un grande pubblico come negli anni passati. C'è grande fame di calcio un pubblico caloroso competente ed attento che ama la sua squadra. Sono sicuro che la gente si divertirà».Nel Ceccano giocherà anche un altro Carlini, Alessio, 38 anni, bomber da quasi 400 reti in carriera alla siua seconda stagione consecutiva nella squadra rossoblù. Lo scorso anno ha realizzato 31 reti.«Con Alessio non c'è alcuna parentela, abbiamo solo lo stesso cognome- ha concluso Andrea Carlini- Sarà comunque bello giocare al suo fianco, è un giocatore fantastico».