Cazorla, l’uomo che visse due volte

Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finalmente. Ogni tanto – molto di rado – il pallone si vendica, e ci vendica, della modestia della violenza, del razzismo e delle meschinità più variegate, e regala un coriandolo di bellezza. Ma, soprattutto, una storia da raccontare, e in cui credere. Fantastico. La fiaba di capodanno è piovuta dalla Spagna; per l’esattezza da uno stadio dal nome gentile: Estadio de la Ceramica, città di Vila-real, provincia di Castellòn, Comunità autonoma di Valencia.L’altra sera, davanti a 19.903 baciati dal destino e tuttavia inconsapevoli di trovarsi davanti a una favola da raccontare ai nipotini, il Villarreal di Luis García Plaza ha sfidato il Real Madrid campione del mondo e d’Europa, guidato da Santiago Solari. È finita in parità, come saprete, eppure per una volta la notizia si è intrecciata non al Madrid e ai suoi marcatori – i soliti Benzema e Varane – bensì al piccolo Villarreal, terz’ultimo nella classifica della Liga, e al suo marcatore: ovvero: Santi Cazorla, 34 anni festeggiati lo scorso 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia.Santiago Cazorla Gonzalez, detto Santi, ha firmato una doppietta determinante, d’accordo: però a stupire, e a lucidare almeno un poco la nostra umanità, è stato il significato vero, e primo, e ultimo dei suoi gol. Perché, tanto per capirsi, non più tardi di qualche tempo fa, Cazorla ha seriamente rischiato l’amputazione di un piede per via di un infortunio. Da brividi.Per cui, nella doppietta e nel volare dell’esultanza, Cazorla ha caricato le ore spese in solitudine, i momenti drammatici, i mesi trascorsi in palestra, i giorni buttati in ospedale, le notti annegate nello sconforto, gli otto (otto, sì) interventi, le ricadute, i sorrisi spenti e tutti gli istanti in cui, se una speranza c’era nell’universo, certo era appena un’ipotesi della fantasia. E, in due gesti, da gigante della perseveranza e dell’ottimismo qual è, ha placato ogni cosa, sanando fratture e ferite, riavvicinando i lembi di una vita perduta.Perché Santi ha ripreso a giocare soltanto ad agosto: neppure cinque mesi fa. Aveva dovuto contare 668 giorni di attesa, visto che era immobile dall’ottobre del 2016. Sedicimila ore nel buio, da spaventarsi solo a immaginarle. Da una frattura all’osso del tallone capitata nel 2013 era scivolata via una sequenza di assurde sfortune, lunghe cinque anni. I medici lo avevano perfino avvertito del pericolo di perdere un piede o di non poter più camminare correttamente. Allora vestiva i colori dell’Arsenal. Poi si era dovuto piegare a una lesione del legamento del ginocchio e, a seguire, insieme ai medici pronti a operarlo, quasi per caso aveva scoperto anche un problema al tendine del piede destro, dovuto a un disallineamento nella postura. Infine, non fosse stata già abbastanza crudele la sorte, un’infezione gli aveva sbriciolato quasi 10 centimetri di osso del tallone.Chiunque si sarebbe arreso. Chiunque: tranne Cazorla. Allora è tornato nella sua Llanera, nelle Asturie, a due passi dall’Atlantico. E con cura e lucidità si è affidato ai medici migliori e ha cominciato a risalire l’abisso della disperazione. Come detto, nell’estate scorsa, ha indossato di nuovo la maglia del Villarreal, lì dove aveva cominciato, nel 2003. Gli hanno organizzato pure una presentazione allo stadio con un prestigiatore, che lo ha fatto apparire dal nulla. Ora Santi sorride, e guarda il tatuaggio con il nome della figlia, India, dimezzato sul braccio: l’altra metà i dottori l’hanno trapiantata sulla caviglia. E, in fondo, in quel sorriso dev’esserci una lezione da imparare. Quando sembra finita, poi ricomincia.