© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due sconfitte consecutive che, aggiunte alla sfida rinviata con la Boreale, hanno lasciato la Cavese ferma a quota 14 punti dopo il big match interno pareggiato col Sora lo scorso 21 ottobre. Ma mister Gianluca Sgarra non vuole assolutamente sentire parlare di “crisetta”.«Abbiamo avuto tante defezioni nelle ultime due gare in cui, tra l’altro, siamo stati penalizzati da episodi sfortunati e probabilmente non meritavamo di perdere. Ma non sono affatto preoccupato del momento, anzi sono sempre convinto che questo gruppo abbia dei valori importanti e che la classifica non sia compromessa: se vincessimo il recupero saremmo a un punto dal secondo posto e a sei dalla capolista Sora che, tra l’altro, ha perso quattro punti nelle ultime due gare. Segno di un campionato che è duro per tutti e che è ancora molto lungo».Una perdita pesante per Sgarra c’è stata, quella dell’attaccante Orlando Fanasca che non fa più parte della rosa biancazzurra. «Motivi personali lo hanno costretto a lasciarci, sicuramente la società cercherà di rimpiazzarlo con un attaccante importante perché lì davanti abbiamo bisogno di qualcuno che finalizzi le tante occasioni che questa squadra produce». Intanto domani la Cavese sarà a Formello per un allenamento congiunto con la Lazio. «Indubbiamente una bella esperienza per i nostri ragazzi e tutto l’ambiente, poi inizieremo a preparare il ritorno in campionato».