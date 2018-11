Cavese, saluta l'attaccante Fanasca

Campionato tutto sommato positivo per la Cavese, società che milita nell'Eccellenza girone B. Attualmente occupa la sesta posizione in classifica con 14 punti, a pari merito con il Morolo Calcio e il Lavinio Campoverde. Dopo il ko di domenica, in casa contro il Grifone Gialloverde per 2-3, il club ha dovuto subire un'altra notizia negativa. Infatti nelle ultime ore l'attaccante Orlando Fanasca ha deciso di interrompere il rapporto che lo legava alla sua squadra, decidendo dunque di mettersi sul mercato. Una richiesta accolta comunque dalla Cavese, che ha deciso di non fare resistenza alla pretesta del giocatore, pronto a una nuova avventura.

Ultimo aggiornamento: 18:04

