La Cavese di mister Gabriele Rendina viaggia a ritmi alti. Dopo la sconfitta (di misura) all’esordio con il Tor Sapienza, il neo tecnico biancoazzurro ha collezionato un doppio successo consecutivo prima prendendo lo “scalpo” dell’Ottavia fuori casa e poi imponendosi all’Ariola sul Latina Scalo Sermoneta. Ad aprire il successo per 3-1 di domenica scorsa è stato l’intramontabile Emanuele Giacchè, capitano e centrocampista classe 1981 che ha segnato dal dischetto il suo terzo gol stagionale.«Non è stata una gara facile, almeno fino a quando gli avversari non sono rimasti in dieci. Il Latina Scalo Sermoneta si è rinforzato e ora è una compagine pericolosa: era troppo importante vincere per distanziare loro e la Pro Roma ultima della classe». Dopo la rete di Giacchè è arrivata la doppietta di uno scatenato Simone Gori. «Pensavo fosse un “giocatore del giovedì” e invece sta dimostrando di essere decisivo. E’ un ragazzo dal carattere particolare, ma molto umile». Giacchè ripercorre le tappe della stagione della Cavese. «Eravamo partiti bene, ma forse c’erano aspettative troppo alte nei confronti di questo gruppo. Questa squadra è mancata mentalmente e caratterialmente quando si è resa conto che forse avrebbe potuto fare di più. Ora ci troviamo in questa scomoda situazione: i sei punti delle ultime due partite sono stati molto importanti, ma c’è ancora tanto da sudare. Se trovassimo un po’ di continuità, comunque, la classifica ci darebbe ancora l’occasione di guadagnare diverse posizioni. Voglio ringraziare una volta di più tutti i tifosi che sono sempre stati vicini alla squadra: forse i più giovani hanno sentito anche la pressione di giocare davanti alla nostra gente tanto che in casa abbiamo vinto poche volte».La chiusura di Giacchè è su mister Rendina. «Ero e sono affezionatissimo a Sgarra, ma quando si cambia un allenatore evidentemente c’è stato qualche problema che ha coinvolto tutti. C’è stata la reazione che ci si aspettava e il rapporto di mister Rendina col gruppo è diverso, poi ha fatto tanto anche la presenza nello spogliatoio di una figura dirigenziale come quella di Nello De Nicola che sicuramente ci ha fatto tirare fuori qualcosa in più».