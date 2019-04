© RIPRODUZIONE RISERVATA

Classifica sud-judice, quella del girone B dell'Eccellenza, che a breve potrebbe essere ridisegnata dal giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio. Due le situazioni nel mirino, oltre al ricorso dell'Audace per errore tecnico dell'arbitro (avrebbe fischiato la fine in anticipo...) nella gara contro l'Arce (accoglimento difficile perché l'unico cronometrista ufficiale è proprio l'arbitro...): il Sora avrebbe presentato ricorso contro la gara di ieri, pareggiata 1-1 ad Ausonia, per la posizione irregolare di un calciatore, che sarebbe sceso in campo pur essendo ancora squalificato, in quanto avrebbe scontato un solo turno anzichè due. In caso di accoglimento del ricorso, il Sora avrebbe la vittoria a tavolino e, dunque, dai suoi 51 punti si porterebbe a quota 53, al fianco del Pomezia secondo, tornando così prepotentemente in corsa per i play-off e, artimeticamente, anche per la promozione diretta.Un altro verdetto atteso, sarà quello relativo a Virtus Nettuno-Cavese, gara sospesa al 9' del secondo tempo per una maxi-rissa in tribuna che ha spinto i calciatori ad abbandonare il gioco per spostarsi sotto la tribuna (tentando anche di scavalcare la rete) nel tentativo di difendere conoscenti e parenti. Ci sarà da capire se l'arbitro ha sospeso l'incontro per questioni di ordine pubblico o se ha considerato i calciatori coinvolti nella rissa e quindi espulsi. La gara, che in quel momento era sul 2-0 per la Virtus, era un incontro decisivo per la salvezza.