Il maltempo condiziona i campionati dilettanti. In attesa di capire se e quante gare alla conclusione della giornata saranno rinviate, ieri è stato deciso il rinvio dell'incontro del girone B tra Cavese e Lavinio Campoverde a causa dei danni provocati al campo Luigi Ariola, che era da poco risistemato in toto. La caduta di un traliccio, per via del vento, ha sfondato il tetto degli spogliatoi, oltre a impedire (fino a complòeta rimozione) l'utilizzo del campo di gioco.



Per il maltempo, decisi i rinvii d'ufficio di due gare in prima categoria (Grotti-Castrum Monterotondo e Roccasecca dei Volsci-Cos Latina) e due in Seconda Categoria (Vis Sora - United Cominiun e Rufinese - Monte San Giovanni) Ultimo aggiornamento: 23:04





