La Cavese è in crisi profonda. La squadra biancoazzurra ha perso anche il recupero di oggi pomeriggio sul campo della Boreale nonostante il momentaneo pari di Ortiz alla mezzora ed è rimasta al penultimo posto in classifica assieme al Colleferro di cui sarà ospite nel turno di domenica prossima. La formazione prenestina, però, potrebbe affrontare il match del Caslini con un nuovo tecnico: la panchina di Gianluca Sgarra, infatti, è in bilico e nelle prossime ore il club del patron Pasquazi prenderà una decisione come fa capire lo stesso numero uno. «In questo momento non c’è nulla di ufficiale. Ovviamente la situazione di classifica attuale non mi fa felice, ma domattina a mente fredda ci ragioneremo»Davvero incredibile la frenata della Cavese: dopo una prima parte di campionato in cui i biancoazzurri erano stati anche ai vertici del girone B di Eccellenza, nelle ultime otto partite il rendimento è da retrocessione diretta come raccontano gli appena tre punti conquistati, frutto di altrettanti pareggi. La vittoria manca ormai dallo scorso 14 ottobre e questa situazione ha spinto il club a cambiare strada. D’altronde le ambizioni, nell’anno del centenario, erano ben diverse anche se la classifica rimane cortissima e basterebbe una buona serie positiva per riportarsi nelle zone alte. I bonus, però, sono terminati…