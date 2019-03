Cavese-Boreale a porte chiuse

La prossima sfida di campionato tra Cavese e Boreale Don Orione verrà disputata a porte chiuse. Questa la comunicazione del club biancoceleste sulla propria pagina Facebook. I motivi sono gli ingenti danni alla copertura dell'impianto dell'Ariola causati dal forte vento. Dunque non ci sarà la tifoseria locale a dare man forte alla compagine biancoceleste, che sta lottando nelle zone basse della classifica per evitare gli spareggi retrocessione. Infatti la zona sicura dista solamente pochi punti e in questo match non si può sbagliare. Situazione più tranquilla invece per il Boreale, che è a meno sette dalla seconda in classifica.

