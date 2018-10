© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà uno dei match più “gustosi” della sesta giornata del campionato di Eccellenza. D’altronde la sfida tra Cavese e Audace non è mai banale: si tratta di un derby sentito con tanti “incroci” particolari. Sicuramente sarà così per Marco Losi, difensore centrale classe 1997 che nella scorsa stagione ha vestito (da gennaio in avanti) la maglia dell’Audace. «I tifosi ci hanno fatto capire bene quanto sia importante questa partita. Sono convinto che all’Ariola domenica ci sarà una bellissima atmosfera e probabilmente le tribune saranno gremite. Ci teniamo a fare un bel regalo alla nostra gente e soprattutto a consolidare la nostra classifica».Il giovane centrale anticipa i temi della sfida. «Conosco mister Di Rocco per averci lavorato nella scorsa stagione e so che è molto preparato tatticamente e ama far giocare a calcio le sue squadre, sulla scia di quanto fatto già da mister Daniele Greco. Loro sono una squadra giovane come lo siamo noi, credo che non ci saranno troppi tatticismi e che uscirà una partita abbastanza aperta. Se ho il dente avvelenato? No, sono stato bene all’Audace anche se chiaramente domenica mi piacerebbe conquistare un bel successo».Anche perché Losi vorrebbe tornare a misurarsi con la categoria superiore. «Ho giocato due anni fa a Trastevere e nella prima parte della passata stagione col Flaminia, sarebbe bello tornare a fare la serie D magari conquistandola sul campo con la Cavese. Qui c’è un gruppo forte e di qualità, possiamo arrivare lontano. Peccato aver perso due punti in extremis domenica scorsa sul campo dell’Insieme Ausonia, ma cambia poco: siamo ancora imbattuti e consci delle nostre qualità».