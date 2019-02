© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambia la guida tecnica della Cavese 1919. L'allenatore Gabriele Rendina ha rassegnato le dimissioni, per motivi strettamente personali, e il suo posto sulla panchina biancazzurra viene preso da Carlo Galvanin, che già faceva parte dello staff tecnico in qualità di preparatore atletico. La comunicazione è stata data dalla stessa società, attraverso un comunicato firmato dal presidente Pietro Cerci, con il quale comunica che le dimissioni di Rendina sono state accettate in accordo tra lo stesso presidente Cerci e il vice Andrea Grande.Con lo stesso counicato, la società comunca anche le dimissioni del preparatore atletico Diego Di Giosia (che va a lavorare per le rappresentative del Lazio) e del team manager Antonio Sacco: al loro posto, sono stati nominati Fabio Desideri e Antonio Amato. Restano invece in carica il direttore generale Gianluca Rossini e il direttore sportivo Lorenzo Lauri.