© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce in parità il big-match del girone B dell'Eccellenza. All'Ariola, Cavese 1919 e Sora, due delle migliori realtà del raggruppamento Sud del principale campionato regionale, chiudono il match sull'uno a uno al termine di un match ben giocato e divertente.Tante le occasioni da gol, dall'una e dall'altra parte, tra due squadre che hanno un tasso tecnico elevato e un potenziale offensivo di grande spessore. A segnare per primo è stato il Sora, andato in gol con Di Stefano, il suo attaccante principale. I bianconeri hanno avuto più volte l'occasione per raddoppiare, ma l'imprecisione e la bravura della difesa cavese hanno evitato al Sora di chiudere il match. Che nel secondo tempo ha visto i padroni di casa della Cavese spingere maggiormente sull'acceleratore nel tentativo di trovare il pareggio. Impresa risciuta a sette minuti dalla conclusione del match, con il solito Di Nolfo (calciatore davvero di categoria superiore) che va a segno per la seconda volta consecutiva.