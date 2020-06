Cavani-Roma, una suggesione a costi elevati. Edinson è un parametro zero, piace anche a Napoli e Inter

Ultimo aggiornamento: 22:38

Un po' il Napoli, il ritorno del cuore; poi, l'Inter, l'ambizione di tornare a vincere. E adesso anche la Roma, la piazza storicamente buona per i sudamericani. L'indiscrezione arriva dall'Uruguay, porta la firma di Gonzalo Ronchiche su Twitter parla di un interessamento della Roma per Edinson Cavani. Nontizia suggestiva, se non fosse che l'attaccante guadagna il doppio di Dzeko che, a detta di tanti, potrebbe essere sacrificato se la Roma non dovesse anadare in Champions. Secondo il giornalista dell’emittente radiofonica uruguaiana ‘Sport 890’, la Roma avrebbe fatto un’offerta all’ex bomber del Napoli. Si tratta di una proposta ufficiale che l’attaccante classe 1987 starebbe valutando. La Roma sta cercando parmatri zero (Pedro è un esempio ed è in dirittufra d'arrivo) e Cavani rientra in questa categoria: si sta per liberare dal Paris Saint Germain e un ritorno in Italia, questo si, è un'ipotesi che Edinson prenderebbe in considerazione.