Cavani, Pogba, Rafinha: quando la Champions profuma di calciomercato

Settimana europea dal profumo di calciomercato. Dapassando persono tre i big che incroceranno le rispettive ex (Juventus, Napoli e Inter) in, pervasi da nostalgia. Uno stato d'animo in grado di alimentare le voci su clamorosi ritorni. I pensieri per un'avventura bis occupano soprattutto la mente del centrocampista francese. La scorsa estate Paul ha provato più volte a lasciare lo, per accasarsi alo per sbarcare ancora una volta in Italia. Ma le alte richieste deiabbinate al suo alto ingaggio hanno frenato sul nascere le operazioni sull'asse Torino-Manchester. Eventuali discorsi saranno ripresi a fine stagione dal vicepresidente del club bianconero Pavel Nedved, in ottimi rapporti con l'agente del transalpino. Difficile per i Campioni d'Italia (ma non per i blaugrana...) poter impostare una trattativa così a importante a gennaio, anche con l'eventuale inserimento di una contropartita.Ostacoli economici pure per un. L'attaccante uruguaiano ha uno stipendio monstre, sui 12 milioni di euro, lontano dai parametri della società azzurra. Solo una rinuncia molto generosa del calciatore permetterebbe a De Laurentiis di sedersi al tavolo con l'entourage della punta 31enne. Di certo la prossima estate il patron azzurro acquisterà un bomber top.(«hanno preferito Nainggolan») è stato invece bocciato direttamente da. «Purtroppo non ci sono state le condizioni per riscattarlo - le parole del tecnico toscano-. Avremmo tenuto anche Cancelo, ma non è stato possibile perché c'erano dei vincoli da osservare che la società ha fatto bene a rispettare. Se mi sono pentito? E' un grande calciatore e una persona spettacolare, può diventare un elemento forte di una squadra ma si può giocare a pallone anche senza di lui».