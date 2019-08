Cavani chiude ogni possibilità: «Al Psg fino alla fine del contratto»

L'attaccante uruguaiano Edinson Cavani chiude le porte a un suo eventuale trasferimento, nelle scorse settimane si era fatto anche il nome dell'Inter tra le squadre interessate al 'Matador':«Del futuro ho già parlato la scorsa stagione. Ho promesso, non solo ai tifosi, ma anche a me che sarei rimasto fino alla fine del contratto. Vedremo poi se il calcio mi farà rimanere qui. La mia decisione potrebbe essere quella di tornare a casa, in Uruguay. Mi sono ripromesso di concludere questo contratto -spiega l'ex centravanti del Napoli a 'Le Parisien'-. Questa è una certezza. Dopodiché, non dipende soltanto da me, bisogna tenere conto della volontà del club e dei tifosi».

