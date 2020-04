© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stop dei campionati ha avuto immediati effetti sul calciomercato. Sono cambiati i valori dei cartellini e degli stipendi, di conseguenza le società hanno dovuto rivedere i piani di rafforzamento. Così, dopo il mancato trasferimento dello scorso gennaio all’, ilha deciso di proporre ail rinnovo per il contratto in scadenza tra due mesi. Uno scenario impensabile solo qualche settimana fa e che si intreccia anche con il futuro di Icardi, in prestito afino al 30 giugno.ha deciso di prendersi un periodo di riflessione. È alla ricerca dell'ennesimo contratto milionario (più ricco premio alla firma) e pertanto ha chiesto al suo entourage di esplorare tutte le opportunità, comprese quelle italiane. In Serie A è stato proposto a Juventus e Inter, ma i due club hanno deciso di non approfondire al momento i contorni dell'affare. Il piano dei bianconeri è quello di investire su un attaccante più giovane rispetto al partente Higuain e la pista Cavani verrebbe studiata solo in un secondo momento. O comunque a condizioni estremamente vantaggiose.Tra l'altro l'uruguaiano non esclude ancora la soluzione: un campionato che gli permetterebbe di strappare un importante accordo commerciale. Di certo va scartata la possibilità di un ritorno in Patria. Anche nei mesi scorsi la madre dell'attaccante, Berta Gomez, ha allontanato l'eventualità di firmare con un club uruguaiano, confermando il debole del figlio per il campionato spagnolo. Ecco perché la pista, commissioni permettendo, va ancora considerata.