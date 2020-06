Cavani, addio immediato: i tifosi lo attaccano e lui valuta tre offerte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoppia il caso. Secondo RMC Sport, l'attaccante uruguaiano non vuole estendere il contratto con il Psg per disputare i quarti di finale di Champions League, in programma ad agosto. Il bomber 33enne preferisce valutare con calma il proprio futuro senza correre particolari rischi, visto che il club transalpino ha deciso di non rinnovargli il contratto per le prossime stagioni. Un eventuale infortunio condizionerebbe di molto l'imminente futuro del giocatore, finito nel mirino di alcuni tifosi e alla ricerca dell'ultimo, ricco, accordo della sua carriera. Ma proprio le alte pretese dell'ex Napoli hanno al momento congelato l'affare con l'Inter e con l', seguito anche dal Newcastle, pretende ancora cifre altissime, sugli 8 milioni di euro a stagione, per legarsi ai colori della nuova squadra.Non solo Cavani, anche Meunier ha rifiutato il rinnovo per i prossimi due mesi con il Psg. Il terzino, accostato in passato alla Juventus, si è promesso al. Restando in difesa, Thiago Silva ha invece deciso di raggiungere un'intesa con la società francese prima di cambiare maglia. Il suo futuro è ancora incerto ma la Fiorentina starebbe seriamente pensando di ripetere un'operazione alla Ribery.