Cataldi segna e dedica il gol a Strakosha: «Dovevamo vincere»

Domenica 19 Settembre 2021, 21:58

Danilo salva Sarri e omaggia Strakosha. Il centrocampista della Lazio realizza la rete del pareggio col Cagliari con una bella prodezza e corre ad abbracciare l'amico in panchina. «Il gol è tutto per Tommy. Io e lui sono dieci anni che stiamo insieme, siamo cresciuti nel settore giovanile, siamo tra i pochi che sono arrivati in prima squadra. L’ho fatto per lui, l'avrebbe fatto chiunque, era giusto farlo sentire importante». Un gesto molto bello da parte del giocatore romano, anche se resta il rammarico per la mancata vittoria. «Mi è dispiaciuto non portarla a casa questa partita - spiega Cataldi -. Non è mai facile entrare in queste situazioni, loro sotto la linea della palla e noi che attaccavamo. Siamo riusciti ad acciuffare questa partita sarebbe stata un dispiacere uscire sconfitti. Ora avanti col torino, una partita difficile».

Sul momento della squadra, Cataldi si dice ottimista nonostante i risultati stentino ad arrivare: «Penso che stiamo facendo dei piccoli passi in avanti ma non siamo accompagnati dai risultati». Sul suo ruolo, il romano non ha dubbi. «Io regista al posto di Leiva? Mi vedo abbastanza bene ho caratteristiche diverse rispetto a Lucas, sto cercando di capire cosa vuole il mister. È un ruolo centrale, ma non viene interpretato come il classico regista, ci vuole un po' di tempo per capire, ma io sono pronto».