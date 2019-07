Castrum Monterotondo, Poggi: “Un gruppo compatto”

Si sta programmando la nuova stagione del Castrum Monterotondo ed è tempo di rinnovi e tra questi figura anche quello di Daniele Poggi. "Scelgo il Castrum perchè è un gruppo di giocatori e staff unito e compatto che mi ha accolto con grande fiducia. Non completamente. Il piazzamento in classifica per certi versi è stato bugiardo dato che in svariate partite avremmo meritato di più. Ovviamente non sono mancate le nostre disattenzioni. Per la prossima stagione cercheremo di migliorare sotto tutti i punti di vista".

Ultimo aggiornamento: 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA