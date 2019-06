Castrum Monterotondo, confermato Cristofalo

È tempo di programmazione in casa Castrum Monterotondo. In società iniziano a sondare tutti i profili che possano migliorare in modo tangibile l'ossatura della squadra. I rinnovi per la prossima stagione partono iniziando da Valentino «Perché è casa mia, perché dopo una stagione - ha affermato Cristofoli - difficile è giusto riscattarsi e cercare di dare alla Società qualche soddisfazione in più. Inoltre, la sfida di Mario Checchi come allenatore è un qualcosa di stimolante per tutti noi. Voglio dare il mio contributo al Mister e alla squadra, convinto che con un anno di esperienza in più e qualche ritocco di mercato giusto possiamo fare una grande stagione!».

Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA