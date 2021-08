Salernitana-Roma, la moglie di Castori colta da malore allo stadio durante la partita: il tecnico corre in ospedale

Domenica 29 Agosto 2021, 23:41 - Ultimo aggiornamento: 23:44

Il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori è corso in ospedale per sincerarsi delle condizioni della moglie che aveva avuto in lieve malore allo stadio durante la partita. Per questo, informa la società campana, l'allenatore non ha partecipato al post-gara della sfida persa 4-0 con la Roma all'Arechi ed è stato sostituito in conferenza stampa dal vice, Riccardo Bocchini.

La società ha fatto sapere che Castori si è recato nel vicino ospedale di Salerno dove la moglie Paola era stata portata dopo aver subito un mancamento. Le sue condizioni, a quanto si è appreso, non desterebbero preoccupazioni.