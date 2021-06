Castagne, sei fratture al viso lo costringono ad operarsi. Già finiti i suoi Euro 2020

Finisce in anticipo Euro 2020 per l'ex atalantino Timothy Castagne, che nel match d'esordio del suo Belgio contro la Russia ha rimediato un serio infortunio in uno scontro con Kouzyaiev. Il 25enne oggi in forza al Leicester è stato costretto a lasciare il campo solo al 27° minuto della partita, e gli esami strumentali condotti a seguito della partita hanno evidenziato un alto numero di fratture, ben sei, che lo costringeranno a sottoporsi ad intervento chirurgico nelle prossime ore.