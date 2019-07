Cassino, il ritorno di Leonardo Abreu

Nel Cassino tutte le cose si fanno con serietà e programmazione. La società ha assicurato al proprio mister Corrado Urbano non solo Prisco ma anche il ritorno dell'attaccante portoghese Abreu: costui ritrova il tecnico di Piedimonte che lo ha allenato nella primavera del Bari. Dotato di una stazza imponente, riesce ad essere incisivo nel gioco aereo, dimostrandosi implacabile in area di rigore grazie ad opportunismo e rapidità d’esecuzione. Dopo la parentesi di Monterosi il ritorno a Cassino: "Sono molto felice di riabbracciare i miei compagni con i quali ho condiviso momenti felici, sono grato alla società e a mister Urbano per avermi dato la possibilità di tornare a vestire la casacca azzurra, farò il possibile per non deludere nessuno e spero che in questa stagione il mio apporto risulti decisivo per gli obbiettivi prefissati dalla società" Nonostante la giovane età l’attaccante classe 1998, come da tradizione portoghese è tecnicamente dotato, ha capacità di possesso palla e tecnica individuale importante.

