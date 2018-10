Cassino, Balsamo: «Facciamo il maggior numeri di punti possibile»

Il Cassino è reduce dalla sconfitta patita in trasferta per 1-0 sul campo del Lanusei. Il vicepresidente Balsamo tira le somme in casa azzurra: «Sicuramente non abbiamo una rosa ariosa per quel che concerne gli elementi d’esperienza, ci basta una qualche defezione per andare in difficoltà sotto questo aspetto, e si sa quanto l’essere navigati faccia la differenza su certi campi di questa categoria. Nonostante dei giovani molto interessanti c’è da allargare la rosa. Infine il dirigente traccia l'obiettivo del Cassino: «Cerchiamo di rimanere nella scia delle migliori facendo il maggior numero di punti possibile da qui a dicembre per poterci giocare le nostre carte quando si aprirà, di fatto, un altro campionato con equilibri differenti».

Ultimo aggiornamento: 17:22

