Roma, Cassano: «De Rossi? Spero che lì si cambi propietà...»

«Baldini e Pallotta l'hanno fatta ancora, dopo il Pupo Totti l'hanno fatto con Daniele. Devono ricordarsi che la Roma è Totti e poi De Rossi e non Baldini e Pallotta: spero che la Roma possa cambiare proprietà perché la Roma merita di lottare per qualcosa di importante». Sono le parole dell'ex giallorosso, Antonio Cassano, in un video-messaggio a 'Tiki Takà, su Canale 5. E rivolgendosi a De Rossi, suo ex compagno, 'Fantantoniò conclude: «Mi raccomando, non smettere, con gli scarponi che ci sono in giro puoi arrivare benissimo a 45 anni».



«Quando ho giocato in Serie A De Rossi iniziava la sua carriera ed era uno di quei giocatori promettenti, è un dispiacere vedere come è andata la sua storia, dispiace per un giocatore che ha dato tutto alla sua squadra e che è una bandiera», sono invece le parole del tecnico del Parma, Roberto D'Aversa. «È un giocatore che ha fatto la differenza, non solo per le doti tecniche ma soprattutto per lo spessore della persona, parteciperemo sicuramente alla sua festa perché è un ragazzo che merita», conclude l'allenatore dei ducali ospite d' 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1.

Ultimo aggiornamento: 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassano in scivolata, come sempre. Stavolta corre in soccorso dell'amico De Rossi, che l'anno prossimo non potrà più vestire la maglia della Roma.