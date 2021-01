Cassano: «La Roma può vincere anche 10 derby, ci si ricorderà sempre di Lulic»

Antonio Cassano non vuole essere mai banale. E a due giorni dal derby commenta la rivalità tra Roma e Lazio con una frase che piacerà decisamente poco ai giallorossi: «È qualcosa come River Plate-Boca Juniors, che è una partita ancora più sentita. Anche per loro quella partita è più importante di tutto il resto. Da quando Lulic gli ha fatto gol in Coppa Italia, è successo in piccolo come al Boca in Libertadores: una è "morta", l'altra vivrà in eterno, il River - ha detto nell'ormai consueto alla Bobo Tv sul canale Twitch di Vieri -. La Roma potrà vincere anche 10 derby, la Lazio ricorderà sempre quell'immagine di quando gli hanno tolto la Coppa Italia. Per loro è "la partita", per questo penso - e lo sento dire da tanti - che non arriveranno mai al livello delle milanesi e della Juve. Per loro è importante solo quella partita. Sono disposti a vincere i due derby, poi non gliene frega niente se vanno in Coppa dei Campioni o in finale di Coppa Italia o fanno roba importante. Vivono per quella partita tutto l'anno. Io ho fatto cinque anni lì, meravigliosi, e mi ricordo che davo dei biglietti ai miei amici intimi e vedevi degli insulti e dei litigi tra amici. Il derby di Roma è stupendo e in questo momento vedo favoriti i giallorossi, perché sono più squadra, più sul pezzo. Della Lazio non capisco perché stia avendo tante problematiche».

APPROFONDIMENTI SPORT Cassano: «La Roma può vincere anche dieci derby, si... CALCIO Roma, Pedro recupera per il derby: oggi primo allenamento con la... IL DUELLO Immobile più Dzeko, derby d'assi: sarebbero la coppia...

Ultimo aggiornamento: 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA