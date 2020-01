Caso Spinazzola-Politano: spunta il "like" polemico su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteonon ha digerito il mancato trasferimento in giallorosso nell'ambito di una trattativa tra Roma e Inter per uno scambio alla pari con. L'attaccante nerazzurro dopo aver assistito alla vittoria della squadra di Fonseca contro il Genoa per 3-1 in cuiha giocato per l’intera gara, ha piazzato un “like” a metà tra l’ironico e il polemico a un “meme” pubblicato sull’account Instagram del celebre trio comico “Gli Autogol”. Sulla vignetta c’è una foto di Messi con un volto stupito e la scritta: «Quando sei interista e vedi giocare 90 minuti Spinazzola». Un post ironico dato che il terzino è stato rispedito nella Capitale dal dg Marotta dopo aver svolto le visite mediche in casa Inter. Poco dopo è arrivato anche il post su Instagram di Spinazzola: «Lasciamo parlare il campo. Grande vittoria. Grande prestazione» e tra i commenti c’è anche quello del suo agente Davide Lippi: «Uomo vero giocatore super atleta fantastico. Orgoglioso di rappresentarti», a cui Politano ha risposto con tre cuori rossi.