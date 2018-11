© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mazzata era preventivabile. Cinquemila euro di ammenda, cinque punti di penalizzazione e tutte le gare interne a porte chiuse da qui alla fine della stagione, oltre a due giocatori importanti (capitan De Palma e Pasquetto) stangati per cinque e tre turni. La sentenza per l’aggressione Riccardo Bernardini, direttore di gara di Virtus Olympia-Atletico Torrenova, è stata inevitabilmente “esemplare”. «Ce lo aspettavamo – dice il presidente Daniele Giovannoni - L’attenzione mediatica e anche politica su questo caso è stata altissima anche se questo non è stato il primo episodio di questo tipo e altri casi si sono letti in passato e sono stati giudicati diversamente. Diciamo che abbiamo pagato noi per tutti, ma chiaramente faremo ricorso perché ci sono dei passaggi che riteniamo profondamente ingiusti e ci tuteleremo in tutte le sedi perché questo gruppo di ragazzi non merita di pagare per le colpe di altri».Tra i passaggi cruciali della sentenza c’è anche quello sul cancello dell’area spogliatoi. «Secondo l’arbitro sarebbe stato aperto, per gli assistenti no tanto che parlano dello “scavalcamento” di alcune persone che poi hanno aggredito il direttore di gara. Sono certo che l’area spogliatoi era chiusa e a presidio della stessa il gestore dell’impianto mette anche un custode», sottolinea Giovannoni che ribadisce «l’esemplarità di una sentenza contro cui ci appelleremo con forza: non può passare il messaggio che la Virtus Olympia sia una squadra e una società di banditi».Il presidente rivela di non aver ancora incontrato il gruppo dopo la sentenza: «Ai ragazzi devo ancora parlare di persona, ma li scongiurerò di non mollare: la penalizzazione è pesantissima perché praticamente ci “impedisce” di lottare per la salvezza diretta, ma chiedo loro di tentarle tutte per raggiungere quantomeno i play out. Li rassicuro fin d’ora che faremo di tutto per tutelare la nostra immagine: l’anno scorso ero al Giardinetti Garbatella dove abbiamo vinto la Coppa Disciplina e non tollero che, per colpa di gente che non c’entra nulla con la nostra società, la Virtus Olympia venga dipinta come un covo di delinquenti. Questa vicenda ci ha già creato notevoli danni: facciamo fatica a muoverci sul mercato perché i giocatori non vogliono venire e gli arbitri ci hanno messo nel “mirino”, ma le responsabilità di quello che è accaduto non sono della squadra. E noi società dilettantistiche siamo sotto scacco di malviventi se le sentenze sono pensate in questo modo».