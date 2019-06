Caso Neymar, i legali della ragazza rinunciano al mandato: «La prima accusa non era di stupro, ma per aggressione»

Nuovo capitolo del caso Neymar, utile al giocatore per preparare la sua difesa: lo studio legale incaricato in primo tempo dalla ragazza brasiliana che accusa il campione brasiliano rivela di aver rinunciato al suo mandato perchè la richiesta iniziale era di una denuncia «per aggressione, non per stupro. La donna, secondo la Fernandes Abreu Advogados, avrebbe riferito ai legali » e l'aveva di fatto aggredita. La rescissione del mandato, ha spiegato al Jornal Nacional l'avvocato José Edgard da Cunha Bueno Filho, è dovuta anche a una divergenza sulla linea legale da seguire: «Ero contro ogni azione eclatante», le sue parole. Gli ormai ex legali della donna, secondo quanto racconta Globoesporte, avevano avuto un incontro con i rappresentanti di Neymar lo scorso mercoledì: in quell'occasione era stata respinta ogni ipotesi di transazione giudiziaria in ambito civile. «Purtroppo Neymar ha minimizzato l'incidente». Poi, il 31 maggio l'accusatrice ha dato incarico ad altri legali, e l'accusa nella denuncia presentata è risultata di stupro. Ma secondo lo studio Fernandes Abreu, la donna rischierebbe un'accusa per diffamazione: i rapporti medici dell'ospedale parlano di segni di aggressione, non di violenza sessuale. Intanto il caso Neymar continua a scuotere la nazionale brasiliana, in ritiro per la Copa America. Il ct Tite ha rivelato di aver avuto due colloqui col giocatore in questi giorni; il primo per annunciargli che la fascia di capitano passava a Dani Alves, la seconda domenica sulla denuncia di violenza. Il giocatore avrebbe pianto, discolpandosi e chiedendo di poter continuare a lavorare con la Selecao per recuperare serenità.

