Caso Koulibaly, Ancelotti: «Lo stop temporaneo di una partita sarebbe un segnale forte»

«Adesso sembra un dramma un'interruzione temporanea di una partita. Non lo è, le partite si interrompono anche con la pioggia e poi si torna in campo. Quello sarebbe un segnale forte. Io parlo di interruzione temporanea e farebbe riflettere un pò di più, non confondiamola con una sospensione perché lì è un altro discorso anche per l'ordine pubblico». Lo ha detto l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla Rai al termine della gara di Coppa Italia contro il Sassuolo, tornando sul caso Koulibaly, su cui in settimana sarà discorso il ricorso del Napoli per la doppia giornata di squalifica dopo 'espulsione di San Siro: «Non so - ha detto Ancelotti - se gli sarà tolta la squalifica. Il problema è stato sollevato, gli organi competenti se ne stanno occupando. Speriamo ci sia maggiore chiarezza e responsabilità». © RIPRODUZIONE RISERVATA