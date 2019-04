Serie A, buu a Kean: il caso in Procura Figc per ulteriori accertamenti. Sette squalificati per un turno

Il giudice sportivo ha girato alla procura federale della Figc il caso dei 'buù razzisti ai danni di Matuidi e Kean durante Cagliari-Juventus per «accertamenti istruttori supplementari, riservandosi di disporre l'acquisizione di ulteriori elementi da parte degli organi competenti». La decisione è stata presa «dovendosi in particolare con chiarezza appurare, impregiudicata valutazione spettante allo scrivente giudice, in che fasi dell'incontro i suddetti calciatori sono stati, rispettivamente, bersaglio dei cori riconducibili comunque a manifestazione di discriminazione razziale e quale dimensione e percezione reale hanno avuto i fenomeni stessi».

In merito alle partite della trentesima giornata, il giudice sportivo ha invece squalificato sette giocatori, tutti per una giornata: Ervin Zukanovic e Cristian Romero (Genoa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Manuel Lazzari (Spal), Sasa Lukic (Torino), Darijo Srna (Cagliari), Duvan Zapata (Atalanta).

