Caso Griezmann, per la stampa spagnola il Barcelona rischia la chiusura del Camp Nou

Trecentomila euro di multa o, più probabilmente, una partita a porte chiuse al Camp Nou. Sono queste le due opzioni sul tavolo del giudice chiamato a decidere sull'esposto presentato dall'Atletico Madrid nei confronti del Barcellona per il discusso trasferimento estivo di Antoine Griezmann alla corte dei blaugrana, una operazione che a detta del club di Madrid sarebbe avvenuta contravvenendo alle regole vigenti in quanto il giocatore si sarebbe accordato sotto banco procurando un danno alla sua ex società. A quanto riporta il quotidiano 'El Mundò il giudice Juantxo Landaberea, designato dal Comité de Competición, sarebbe propenso a optare per la chiusura dello stadio del Barcellona per 1 match. Questa soluzione sanzionerebbe sì il club catalano per le modalità con cui è arrivato all'acquisto del fantasista francese ma non sarebbe comunque soddisfacente per l'Atletico Madrid che chiede al Barca 80 milioni in più per il cartellino del giocatore rispetto ai 120 corrisposti. La tesi dell'Atletico è che Griezmann avrebbe trovato l'accordo coi blaugrana prima che la sua clausola scendesse alla cifra versata.

