Caso Griezmann, al Barcellona una multa di appena 300 euro

È finita in una bolla di sapone il caso-Griezmann, la querelle legata al trasferimento dell'ex attaccante dell'Atletico Madrid finito in estate al Barcellona, che ha pagato ai 'colchoneros' la clausola rescissoria di 120 milioni. Secondo 'El Mundò, oggi la commissione per la Concorrenza della Federcalcio spagnola, che era stata investita dal club di Madrid che chiedeva un provvedimento disciplinare nei confronti del Barca in quanto, sosteneva, la trattativa con il giocatore francese era iniziata prima che la clausola scendesse da 200 a 120 milioni (chiedendo quindi anche gli 80 milioni di differenza), ha respinto l'addebito, confermando le richieste del giudice istruttore. Il club blaugrana sarà quindi sanzionato di soli 300 euro per aver negoziato illegalmente la firma del francese, mentre è stata respinta anche la proposta alternativa, avanzata sempre dal giudice istruttore, di fare giocare al Barcellona una partita a porte chiuse al Camp Nou.

