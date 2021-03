Caso-Diawara, si riparte. Il Coni ha fissato per il 15 marzo alle ore 15.30 l’udienza davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia per dibattere il ricorso della Roma, relativo al 3-0 assegnato dal Giudice sportivo al Verona (la gara si era conclusa 0-0) a seguito dello schieramento in formazione del centrocampista guineano, non iscritto però nella lista dei 25 calciatori della rosa. Un errore nella compilazione che sia in primo grado che in secondo, davanti alla Corte Sportiva d’Appello della Figc, ha visto rigettati i ricorsi. La Roma ha provato a contestare l’iniquità della norma, visto che non potendo equiparare l’errore al dolo, questa è la classica sanzione che necessiterebbe invece di una progressione. Inoltre la società, assistita dall’avvocato Conte, ha evidenziato come dall’errore non ci sia stato nessun tipo di vantaggio, avendo infatti a disposizione 4 slot liberi da utilizzare. Assunti che sinora non hanno fatto breccia nel rigido regolamento federale. L’organo presieduto dall’ex ministro degli esteri Franco Frattini ha accolto l’istanza del club (che ora entro venerdì dovrà depositare la memoria conclusionale nella quale chiederà di ascoltare le testimonianze dell’ex segretario Longo, dell’ex team manager Gombar e del funzionario della Lega Calcio che ha compartecipato all’errore) di discutere il ricorso in presenza e non per via telematica. Anche se bisognerà capire cosa accadrà - con il Covid - in queste due settimane. Il Verona (a differenza di quanto fatto dalla Juve con il Napoli nel caso-Usl) ha deciso di costituirsi nel procedimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA