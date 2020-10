Partita sospesa alla fine del primo tempo per un membro dello staff positivo al Covid-19. È successo in Inghilterra, durante l'amichevole tra la Scozia e i padroni di casa, riservata alla categoria Under 19. Ed è la prima volta che si vede una cosa del genere: non si era mai arrivati ad un annullamento del match durante lo stesso. E non si capisce come possa essere successo. La federazione inglese, in un comunicato, ha scritto che "la partita è stata abbandonata per precauzione in linea con il protocollo Covid". Ma di precauzione, in questo caso, c'è veramente poco o nulla, perché è evidente che si è scesi in campo senza aspettare l'esito dei tamponi. O almeno per la Scozia è successo così, visto che il positivo appartiene alla nazionale ospite. In Inghilterra è già polemica: anche perché nella giovane selezione ci sono un tesserato del Liverpool, uno del Manchester United e uno del Wolverhampton, che a questo punto potrebbero richiedere indietro i giocatori mandati in Nazionale. Nel momento della sospensione infine, chi era in campo non ha potuto nemmeno far rientro negli spogliatoi, immediatamente chiusi dalla sicurezza, per una veloce sanificazione. Tutti a casa con la paura di essere contagiati e con quarantena che sarebbe già stata disposta dalle autorità comptetenti inglesi. Rimane il fatto che se in Italia le polemiche sono state aspre negli ultimi giorni, nel Regno Unito le cose vanno decisamente peggio.

Ultimo aggiornamento: 20:16

