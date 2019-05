«Ci sarà un giorno in cui mi dovrò ritirare, lasciatemi annunciare questa notizia quando arriverà il momento. Calma per ora»: così, con un post sui suoi profili social Iker Casillas respinge le voci di un suo ritiro, almeno per il momento. Lo spagnolo, reduce da un infarto due settimane fa, aggiunge: «Ieri ho avuto un controllo col Dr.Filipe Macedo ed è tutto ok. Questa si che è una notizia che voglio condividere con voi», ha concluso il numero uno del Porto.





