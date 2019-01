Casilina, Valentino: «Il nostro è il trionfo della rinascita»

Il Casilina è tornato nuovamente ad assaporare il gusto dei tre punti. La banda di mister Marco Piccirilli ha liquidato la pratica Bellegra col punteggio finale di 2-0 dinanzi ai propri tifosi con le reti di Hassenein e Carboni. «Un successo importante che ci voleva proprio, è stata la vittoria della rinascita – commenta il regista Raffaele Valentino – Nel primo tempo abbiamo tenuto sempre alto il baricentro e siamo riusciti a passare in vantaggio, poi nella ripresa abbiamo siglato il raddoppio dopo la mezzora. Ma la squadra ospite non si è mai resa pericolosa e abbiamo ottenuto un successo più che meritato». Subito dopo il match, mister Marco Piccirilli ha scritto sul suo profilo Facebook un bellissimo messaggio proprio per sottolineare il perfetto comportamento di Valentino fuori dal campo, prima ancora che dentro. «Nonostante sia stato escluso dai titolari – ha scritto l’allenatore – ha incitato costantemente tutti i compagni facendoli sentire importanti e proteggendoli con l’affetto di un fratello maggiore. Ha fatto quello che fa un vero capitano non giocatore e poi ha dato il suo contributo quando l’ho chiamato in campo». «Devo dire che il messaggio del mister mi ha fatto molto piacere – ha rimarcato Valentino – E’ chiaro che non giocare non fa mai piacere a nessuno, ma so che questo è un gruppo molto giovane a cui posso dare il mio contributo in termini di esperienza in ogni momento. E mi sono sempre messo a disposizione dei miei compagni di squadra e dell’allenatore». Per Valentino, che è il giocatore più anziano del gruppo e che milita nel Casilina assieme al cugino Giannantonio, questa è la prima stagione nel club romano. «Ho giocato tanti anni allo Sporting Torbellamonaca e quest’anno ho accettato l’idea di mister Piccirilli di spostarmi al Casilina. Con lui abbiamo giocato insieme tanti anni fa proprio in questa società: devo dire che all’epoca non lo avrei immaginato allenatore, invece l’ho ritrovato quest’anno e lo giudico un tecnico preparato che non lascia nulla al caso e che ci mette l’anima». Nel prossimo turno il Casilina, che rimane all’ultimo posto del girone F (anche se la classifica si è accorciata), sarà ospite dello Scalambra Serrone. «Una trasferta ostica contro un avversario di spessore. Andare a giocare su certi campi non è mai semplice, ma noi proveremo a portare a casa qualche punto» conclude Valentino.

Ultimo aggiornamento: 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA